Bomba anket! Hangi parti seçmeni kendini ne olarak görüyor? Kanal İstanbul'a destek yüzde 38...
METROPOLL Araştırma'nın Türkiye'nin Nabzı Mart 2021 anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. "Hangi partinin seçmeni kendini nasıl tanımlıyor" sorusuna verilen cevaplarda en şaşırtıcı sonuçlar İYİ Parti seçmeninden geldi...Kanal İstanbul'a destek ise çok düşük çıktı... İşte o anketten çarpıcı sonuçlar
MetroPoll Araştırma Şirketi, Türkiye'nin Nabzı Mart 2021 anketinden çarpıcı bir Kanal İstanbul sonucu çıktı. Kanal İstanbul'a destek yüzde 38.5'te kalırken, yüzde 45.4'lük kesim ise Kanal İstanbul'a karşı çıktı. Cevap ve fikri olmayanlar ise yüzde 16.1 olarak çıktı. Ankete göre bu pazar seçim olsa AK Parti -MHP blokunun oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 39 oy alırken, Muhalefet partileri yüzde 40 civarında oy alıyor. Asıl bomba sonuç ise hangi partinin seçmeni kendini hangi siyasi görüşten görüyor sorusuna verilen cevaplar oldu... İşte Metropoll anketinden çarpıcı sonuçlar...
Son günlerde tekrar hız kazanan Kanal İstanbul tartışmaları gündemden düşmezken, Metropoll Araştırma, çarpıcı bir Kanal İstanbul anketi açıkladı. Kanal İstanbul'a destek yüzde 38.5'te kalırken, yüzde 45.4'lük kesim ise Kanal İstanbul'a karşı çıktı. Cevap ve fikri olmayanlar ise yüzde 16.1 olarak çıktı.
Hangi parti seçmeni Kanal İstanbul için ne diyor?
Kanal İstanbul'a AK Parti seçmenin yüzde 62.3'ü tam destek verirken, yüzde 17'ye yakını karşı çıkıyor. CHP seçmenini ise yzde 16'ya yakını Kanal İstanbul'a destek verirken, yüzde 78'i karşı çıkıyor. İYİ Parti seçmeninin yüzde 23.7'si Kanal İstanbul'a destek verirken, yüzde 63.6'sı ise karşı çıkıyor. MHP seçmenin yüzde 58.2'si desteklerken, yüzde 28'i karşı çıkıyor.
Hangi partinin seçmeni kendini nasıl tanımlıyor?
Metropoll'ün anketinde seçmenlere kendilerini hangi siyasi kimlikle gördükleri soruldu. Seçmenlerin yüzde 17.9'u kendini dindar olarak nitelendirirken, 19'u muhafazakar, 19.7'si milliyetçi, 2.7'si Kürt milliyetçisi, 2.1'i seküler ya da laik, yüzde 21'i Atatürkçü, binde 7'si ulusalcı, yüzde 1'i liberal/demokrat, yüzde 5.4'ü sosyal demokrat, yüzde 2.7'si sosyalist/komünist olarak tanımladı.