MetroPoll Araştırma Şirketi, Türkiye'nin Nabzı Mart 2021 anketinden çarpıcı bir Kanal İstanbul sonucu çıktı. Kanal İstanbul'a destek yüzde 38.5'te kalırken, yüzde 45.4'lük kesim ise Kanal İstanbul'a karşı çıktı. Cevap ve fikri olmayanlar ise yüzde 16.1 olarak çıktı. Ankete göre bu pazar seçim olsa AK Parti -MHP blokunun oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 39 oy alırken, Muhalefet partileri yüzde 40 civarında oy alıyor. Asıl bomba sonuç ise hangi partinin seçmeni kendini hangi siyasi görüşten görüyor sorusuna verilen cevaplar oldu... İşte Metropoll anketinden çarpıcı sonuçlar...