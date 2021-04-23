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UEFA, EURO 2020 için şehir değişikliğine gitti

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Bilbao ve Dublin'in yerine Sevilla ve St. Petersburg şehirlerinin ev sahipliği yapacağını açıkladı.

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UEFA, EURO 2020'ye kısa bir süre kala iki şehirde değişikliğe gitti. Bilbao ve Dublin'in maçlarda seyirci olmasını garanti edememesinden dolayı UEFA yaptığı toplantıda bu durumu gündeme almıştı.

Toplantı sonrası İspanya'da Bilbao'nun yerine Sevilla'nın, Dublin'de oynanması planlanan maçlar için ise St. Petersburg'un ev sahibi olmasına karar verildiği açıklandı.

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