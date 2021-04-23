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TBMM'de 23 Nisan özel oturumunda Kılıçdaroğlu 128 milyar doları sordu

TBMM'de 23 Nisan Özel Oturumu'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 128 milyar dolar tartışmasıyla ilgili paranın hangi kur üzerinden satıldığını sordu.

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında, TBMM'nin açılışının 101. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.

Hukuk sistemimizin askeri ve sivil darbe hukukundan arındırılmasını istediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Gençler ve çocuklar, kimse umutsuzluğa kapanmasın Allah'ın izniyle bunların tamamını yapacağız. Bu güzel ülkede huzuru ve mutluluğu sağlayacağız. ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bu meclisin yolsuzluklar konusunda çok duyarlı olması ve tüyü bitmemiş yetimin hakkını sonuna kadar savunması gerekir. Bu meclisin Milli Kurtuluş Savaşı sürecinde bile ülkenin KHK ile yönetilmesine izin vermediğini bilmesi gerekir. Bu meclisin Türkiye’nin en temel sorunlarını yeri geldiğinde masaya yatıran, çözümler üreten bir sorumluluğunun olduğunu bilmesi gerekir.

Bu meclisin Merkez Bankası'ndaki 128 milyar doların hangi bankalarla kimlere hangi kur üzerinden satıldığını bilmesi gerekir. 

Bu meclisin kamu kuruluşlarının, kamu kurumlarının neden sadece bazı gazetelere ilan verdiğini araştırması gerekir. Bu meclisin yürütme organının yargı üzerindeki tahakkümüne izin vermemesi gerekir. Bu meclisin gencecik çocuklarımızın neden geleceklerini yurt dışında aradıklarını araştırması gerekir. Bu meclisin Cumhuriyet'imizi demokrasi ile taçlandırmak gibi bir görevinin olduğunu asla ve asla unutmamak gerekir.

Bu meclise tarih önünde saygınlık kazandıracak olan bu söylediklerimin yapılmasıdır. Bunları yapacak sorgulayacak olan meclis halka güven veren bir meclistir. Biz böyle bir meclis istiyoruz. Biz hukuk sistemimizin askeri ve sivil darbe hukukundan arındırılmasını istiyoruz. Biz hak istiyoruz, hukuk, adalet istiyoruz. Biz milletin vekillerini millet seçsin istiyoruz. "

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