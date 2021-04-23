Hulki Cevizoğlu 128 milyar dolar iddiasının kaynağını açıkladı

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, 128 milyar dolar tartışmasının kaynağının yurt dışında yaşayan bir Türk işadamı olduğunu söyledi. AK Parti'ye yanaşmaya çalışan ancak sonuç alamayan birisi olduğunu belirten, Cevizoğlu, "Türkiye'deki muhalif bir gazetenin ekonomi yazarına bunu bildiriyor. Orada başlıyor." dedi.

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Gazeteci-yazar Hulki Cevizoğlu, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece görüşü" programında ilginç açıklamalarda bulundu. Gazeteci-yazar Hulki Cevizoğlu, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarının buharlaştığı iddiasının yurt dışı kaynaklı olduğunu açıkladı. Gazeteci-yazar Hulki Cevizoğlu, şunları söyledi:

"Bu 128 milyar dolar olayının kaynağı yurt dışında olan bir işadamı. Türk. Eskiden Türkiye'de bankaları olan birisi.. Türkiye'de hala bankacı arkadaşları bulunan birisi. Bankacı arkadaşlarının Merkez Bankası'nda mı, başka bankalarda mı ya da emekli olduğunu bilmiyorum.

"AK Parti'ye yanaştı karşılık alamadı"

Ama Türkiye'deki bankacı arkadaşlarından aldığı haberi kendisi AK Parti'ye daha önce yanaşmak, yaklaşmak, samimiyeti ilerletmek amacıyla AK Parti'yle düşüncesi ve girişimi olan birisi ama beklediği sonucu alamayan, defalarca bu girişimler de kamuoyunda da bu girişimlerde de bulunan ama AK Parti'den sıcak yaklaşım alamayan bir kişi.

"Muhalif bir gazetenin ekonomi yazarına bunu bildiriyor"

Türkiye'deki muhalif bir gazetenin ekonomi yazarına bunu bildiriyor. Orada başlıyor. Bana bu değerli ve saygın kişinin anlattıklarını naklediyorum. Sonra bu ratingi her şeyi üstünde tutan bir televizyoncu tarafından televizyonda da dile getirilerek gündeme getiriliyor.

"Kılıçdaroğlu da gündeme alıyor"

En son noktada da, bu sürecin en son noktasında da konu CHP'nin önüne geliyor.CHP Genel Başkanı da, bunu gündeme böyle taşıyor. Bunun geçmişi bu.

"Herkesin sevdiği ekonomiden anlayan çok değerli bir insan anlattı"

Peki bunu ben mi söylüyorum? Bunu bana sağın, solun, merkezin, kuzeyin, güneyin herkesin sevdiği ekonomiden anlayan çok değerli bir insan anlattı."