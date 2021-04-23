Tottenham'ın kovduğu Jose Mourinho'nun yeni durağının neresi olacağı yönünde arka arkaya iddialar ortaya atılıyor. Son olarak Rivaldo, Portekizli teknik adam hakkında aldığı duyumu paylaştı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham ile yollarını ayıran Jose Mourinho'nun yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu haline geldi.

İsmi Valencia ve Juventus'la anılan Portekizli çalıştırıcı hakkında en çarpıcı iddia eski futbolcu Rivaldo'dan geldi. Rivaldo, Jose Mourinho'nun kariyerine Brezilya'da devam edeceğini duyduğunu açıkladı.

Rivaldo, "Jose Mourinhom mükemmel bir teknik direktör. Artık kanıtlaması gereken hiçbir şey kalmadı. Yeniden bir takımla anlaşacaktır. Duyduğuma göre Brezilya'dan bir kulüple anlaşabilme ihtimali var. Yıllarca Avrupa'da çalıştıktan sonra Brezilya deneyimi onun için ilginç olabilir." dedi.

Portekizli çalıştırıcı, Brezilya'dan bir takımla anlaşması durumunda teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bu ülkede görev yapmış olacak. Mourinho daha önce sırasıyla ülkesi Portekiz, İspanya, İngiltere ve İtalya'da çalışmıştı.

Jose Mourinho 17 ayda kaldığı Tottenham teknik direktörlüğünde 1.64 puan ortalaması yakalayarak kariyerinin en düşük ortalamasını tutturmuştu.