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Galata Köprüsü'nden denize itilen kişi boğuldu

Galata Köprüsü'nden denize itilen Ahmet Uzun (38) boğularak hayatını kaybetti. Uzun'u iten ve zihinsel engelli olduğu öne sürülen Serkan A. gözaltına alındı.

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Olay, Galata Köprüsü'nde dün saat 19.25 sıralarında yaşandı. Zihinsel engelli olduğu öne sürülen Serkan A. bilinmeyen bir nedenle 38 yaşındaki Ahmet Uzun'u denize itti. Ahmet Uzun'un denizde çırpındığını görenler durumu sağlık ve polise bildirdi.

Uzun boğulurken, cansız bedeni denizden çıkarıldı. Çevredeki kişi ve görgü tanıklarından bilgi alan polis, Uzun'un zihinsel engelli olduğu iddia edilen Serkan A. tarafından ayaklarından tutularak denize itildiği bilgisini aldı.

Uzun'un cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli Serkan A.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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