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Küçükçekmece'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı

Küçükçekmece TEM Otoyolu İkitelli geçişinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

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Mehmet Han Kınalı idaresindeki 34 MLT 36 plakalı otomobil, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken önce Hilal Mızrak idaresindeki 34 EB 803 plakalı otomobile sonrasında ise patlayan lastiğini değiştirmek için emniyet şeridinde bekleyen Müslüm Tuğcu idaresindeki 06 TIZ 35 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle üç otomobilde bulunan 5’i kadın ikisi erkek 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken kaza nedeniyle yolda araç kuyruğu oluştu.

Kazaya karışan 3 otomobilin çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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