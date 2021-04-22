İktidara darbe tehdidinde bulunan 104 emekli amiral hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 6 emekli amiral, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının darbe imalı yayınlanan 'Montrö Bildirisi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 5 emekli amiral ile 1 general, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne getirilmişti.

Adliyede savcılık tarafından ifadesi alınan amiraller 'bulunduğu ili terk etmeme' ve 'yurt dışına çıkmama' kararı ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Emekli 5 amiral ve 1 general adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan amiraller

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilip adli kontrol şartıyla serbest bırakılan amirallerden sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Işık Biren’in dışında Ali Yüksel Önel, Nurhan Kahyaoğlu, İlker Güven, Alper Çetin Tezeren, Osman Metin Açımuz ile Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TUSED) Genel Başkanı Emekli Tuğgeneral Namık Kemal Çalışkan yer aldı.