Tunceli'de 17 PKK sığınağı imha edildi
Tunceyi'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 17 sığınak kullanılamaz hale getirildi.Abone ol
TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda, 17 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında operasyon düzenledi.
Bölgede arazi arama-taraması yürüten güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 17 sığınak tespit etti.
Güvenlik güçlerince imha edilen sığınaklarda, 9 el yapımı patlayıcı, 43 kalaşnikof mühimmatı, pil bloğu, 2 kalaşnikof şarjörü, 400 metre elektrik kablosu, akü, uyku tulumu, 270 metre sera naylonu, 25 kilogram tütün ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.