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Tunceli'de 17 PKK sığınağı imha edildi

Tunceyi'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 17 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

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TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde, teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda, 17 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında operasyon düzenledi.

Bölgede arazi arama-taraması yürüten güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 17 sığınak tespit etti.

Güvenlik güçlerince imha edilen sığınaklarda, 9 el yapımı patlayıcı, 43 kalaşnikof mühimmatı, pil bloğu, 2 kalaşnikof şarjörü, 400 metre elektrik kablosu, akü, uyku tulumu, 270 metre sera naylonu, 25 kilogram tütün ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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