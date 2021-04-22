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Hollanda'da F-35 uçuşları durduruldu

Anadolu Ajansı

Hollanda Savunma Bakanlığı, motor yıpranması nedeniyle ülkedeki tüm F-35 savaş jetlerinin incelenmek üzere Leeuwarden Hava Üssü'ne indirildiğini belirtti.

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Hollanda Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada; Hollanda Hava Kuvvetlerine ait 3 F-35 savaş jetinin motorunun beklenenden hızlı yıprandığı vurgulandı.

Açıklamada; filodaki 9 F-35'in tedbir amacıyla ülkenin kuzeyindeki Leeuwarden Hava Üssü'nde bekletildiği ifade edildi.

Motorlardaki yıpranmaya pist yüzeyindeki aşınmadan dolayı uçuşan tozların sebep olduğunun düşünüldüğü belirtilen açıklamada, "F-35'ler F-16'lara göre daha ağır motora sahip ve iniş-kalkış sırasında pist yüzeyinde daha fazla yıpranmaya neden oluyor" değerlendirmesine yer verildi.

Bakanlık, motor yıpranmasının Hollanda dışında görülmediğini bildirdi.

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