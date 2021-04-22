CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili önce ittifak için konuşulacağını söyledi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, T24 yazarı Fikret Bila'nın sorularını yanıtladı. Bila’nın adaylık konusunda yeni bir çalışma olup olmadığı yönündeki sorusuna Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

"Önce ittifak içinde konuşacağız"

“Bu konuyu önce İttifak içinde konuşacağız. Şu aşamada bu konuda özel bir yorum yapmayı düşünmüyorum. Önemli olan ittifakı oluşturan partilerin tutumudur. Tek aday mı çıkacak, yoksa her parti ayrı ayrı mı aday çıkaracak, bunlar olaylar olgunlaştığında yani gündeme geldiğinde oturup konuşacağımız konular. Bizim açımızdan kuşkusuz öncelikle partimizin yetkili organlarının görüşü önemli…”

Yol haritasını anlattı

Kılıçdaroğlu, seçime doğru nasıl bir yol haritası izleyeceği konusuna ilişkin konuşurken, Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin ilkeler üzerinde çalıştığını söyledi. Çalışmanın çerçevesini son kurultayda açıkladığı 2. Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’nin oluşturduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Şu günlerde ittifakı oluşturan partiler ilkeler üzerinde çalışıyor. Millet İttifakı’nın ortak zeminini oluşturmak üzere ilkeleri belirliyoruz. Her parti kendi çalışmasını sürdürüyor. Biz de CHP olarak çalışmamızı ilerlettik. Arkadaşlar ilkeler konusunda yaptıkları çalışmayı MYK’ya sundular. MYK’da görüşüldü. Biraz daha olgunlaştıktan sonra da Parti Meclis’ine sunacağız ve son şeklini vereceğiz. Bu aşamadan sonra Millet İttifakı’nı oluşturan partilere götüreceğiz. Görüşümüzü İYİ Parti’ye, Saadet Partisi’ne, Demokrat Partiye vereceğiz. Tabii Gelecek Partisi’ne ve DEVA Partisi’ne de götüreceğiz. Onlar çalışmalarını daha önce bize getirmişlerdi. Daha sonra yapılacak çalışma sonucunda ortak ilkeler belirlenmiş olacak.”