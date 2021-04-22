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Ünlü şarkıcı Hakan Altun'un sağlık durumuna ilişkin açıklama

Demirören Haber Ajansı

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan ünlü şarkıcı Hakan Altun'un sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama yapıldı.

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Açıklamada, "21 Nisan Çarşamba akşamı kendini iyi hissetmediği için hastaneye kaldırılan Hakan Altun'un tetkikleri yapılmıştır. Bu tetkikler sonucunda beyin damarlarından birinde dolaşım bozukluğu saptanmış ancak erken müdahaleyle ciddi bir sorun oluşmamıştır. Tedbir amaçlı birkaç gün daha hastanede normal odada tedavisi sürecektir. Durumunun seyrine göre önümüzdeki hafta içinde taburcu edilebileceği öngörülmektedir. İlgi, alakanız ve güzel temennileriniz için teşekkür ederiz" denildi.

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