Kasımpaşa'yı deviren Başakşehir nefes aldı
Ligde kötü günler geçiren son şampiyon Başakşehir, Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 yendi. Bu galibiyetin ardından puanını 36'ya yükselten Başakşehir 17. sıraya yerleşirken; Kasımpaşa ise 37 puanla kendisine 16. sırada yer buldu.Abone ol
21. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan gelişen atağında Varga kanattan aldığı topla ceza sahasına yöneldi. Açısını düzelten Varga ceza sahasına girmeden çaprazdan sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
27. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Sol kanattan Varga'nın ceza sahasına yerden gönderdiği topa altıpas önünde Hajradinovic gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
36. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Mehmet Topal'ın pasıyla Kasımpaşa ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Chadli aşırtma bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1
44. dakikada Kasımpaşa'nın, Medipol Başakşehir kalesini sağ çaprazdan gören bölgeden kazandığı serbest vuruşta topun başına Hajradinovic geçti. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarptı ve ardından auta gitti.
90+6. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Yasin Dülger'in sağ kanattan yaptığı ortada Koita altıpas önünde kafayı vurdu, kaleci Volkan yatarak topu kontrol etti.
Karşılaşmayı Medipol Başakşehir 1-0 kazandı.
Kasımpaşa: 0 - 1 :Başakşehir
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Abdullah Bora Özkara
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Hadadi, Sadiku, Hajradinovic, Tarkan Serbest (Dk. 74 Yasin Dülger), Bistrovic (Dk. 61 Drinkwater), Varga, Thelin (Dk. 61 Koita)
Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar (Dk. 60 Berkay Özcan), Duarte, Epureanu, Ömer Ali Şahiner (Dk. 90+5 Ravil Tagir), Tolga Ciğerci, Mehmet Topal, Visca (Dk. 90+4 Crivelli), Giuliano, Aleksic (Dk. 90+4 Azubuike), Chadli (Dk. 61 Gulbrandsen)
Gol: Dk. 36 Chadli (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 31 Tarkan Serbest, Dk. 78 Sadiku (Kasımpaşa), Dk. 90+3 Duarte (Medipol Başakşehir)