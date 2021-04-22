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Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis'ten Türkiye itirafı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a talimat verdiğini itiraf etti. Miçotakis, Türk-Yunan ilişkilerinin Türkiye-Avrupa ilişkilerine dönüştüğünü ileri sürdü.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde diplomatik teamüllerin dışına çıkan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın talimat aldığı ortaya çıktı. 

Başbakan Kiryakos Miçotakis, özel bir televizyon kanalına verdiği mülakatta, Türk-Yunan ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin soruya Miçotakis, "Erdoğan ile bir araya geleceğim. Bunun ne zaman olacağını söyleyecek durumda değilim. Görüşme olacak çünkü konuşmamız gerekiyor. Görüşmenin gecikmeyeceğine inanıyorum." yanıtını verdi.

Miçotakis, iki ülke arasındaki sorunların çözümü için tek çerçevenin uluslararası hukuk olduğunu savunarak, "Türk-Yunan ilişkilerinin artık Türkiye-Avrupa ilişkilerine dönüştüğünü" ileri sürdü.

İki ülke arasındaki farklılıkların net olduğunu ancak Türkiye ile aralarında bir "modus vivendi" (yaşayış tarzı) bulunmasını arzu ettiğini kaydeden Miçotakis, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Ankara ziyaretinin "kusursuz" olduğunu öne sürdü.

Talimatı verdiğini itiraf etti

Miçotakis, Dendias'ın konuyu ele alma şekli ve Türkiye ile diyalog sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Kamu önündeki tartışmalar belki nadirdir ancak aynı zamanda da yararlı olabilir çünkü dostluk başka alışveriş başka. Biz, uluslararası ilişkilerimizde uluslararası hukuk kurallarından başka bir şey istemiyoruz. Kimsenin amacı kavga etmek değildi. Verilen talimat hiçbir tahriki yanıtsız bırakmamaktı. Diyalog çerçevesi mevcuttur. İstikşafi görüşmeler devam etmekte ve diyalog kesilmemektedir."

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