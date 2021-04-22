AFAD verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinin açıklarında saat 22.49'da 4.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Depremin 7.08 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 40,46 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ DE DEPREMİ 4.3 OLARAK ÖLÇTÜ

Kandilli Rasathanesi de Datça açıklarındaki depremin şiddetini 4.3 belirledi. Depremin derinliğini ise 10.7 kilometre olarak ölçtü.