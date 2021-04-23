İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına kaçtığı iddia edilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'le fotoğrafı için açıklama yaptı. Soylu, "Şahsı tanımıyorum" dedi...

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Yaklaşık 400 bin kişinin 2 milyar dolarlık kripto parasıyla yurt dışına kaçtığı iddia edilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'le ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İlgili şahıs Faruk Fatih Özer’i tanımıyorum” dedi.

Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bir yakınımız vasıtasıyla 23 Aralık 2019’da, yazılımcı gençlere verdiğimiz randevuya eklemlenerek gelmiştir. Randevu listesinde ismi mevcut değildir ve sadece fotoğraf çekimi esnasında odaya alınmıştır” ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu da açıklama yapmıştı

Faruk Fatih Özer'le birlikte fotoğrafları paylaşılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019’da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir” demişti.