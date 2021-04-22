Akdeniz'de tekne faciası! 100'ün üzerinde göçmen yaşamını yitirdi
Uluslararası Göç Örgütü, Akdeniz'deki tekne kazasında en az 100 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini bildirdi.Abone ol
Uluslararası Göç Örgütü'nün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Orta Akdeniz'de bir teknenin batması sonucu 100 canın kaybedildiği" duyuruldu.
Göç Örgütü, "Bu son trajediden ötürü üzgünüz" mesajı yayınlarken, devletlere Akdeniz'de arama ve kurtarma gemilerini tekrar konuşlandırmaları çağrısında da bulundu.
Ayrıntılar geliyor...