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Bağcılar'da ambalaj fabrikasında patlama

İhlas Haber Ajansı

Bağcılar'da sabaha karşı bir ambalaj fabrikasında patlama yaşandı. Alev alev yanan fabrikadaki yangına çok sayıda itfaiye müdahale ederken fabrikada büyük hasar oluştu.

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Olay, saat 05:00 sıralarında Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi Koçman Caddesi'nde bulunan iki katlı bir ambalaj fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlama sonrası alev alev yanan binaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederek yangın kontrol altına alındı. Olay sonrası fabrikada büyük hasar oluşurken patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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