Kripto tosuncuk üzerine günün ibretlik yazısı: Emin olun yarın başka bir şey çıksa ona da koşarız

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla kaçmasıyla ilgili yazı kaleme alan Sabah yazarı Dilek Güngör, "Kısa yoldan zengin olma hayalleri kurduğumuz için dolandırıcıların peşinde koşmak hep cazip geldi." dedi.

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Kripto para borbası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla yurt dışına kaçması gündeme oturdu. 400 bine yakın mağdur var. Herkes bu olayı konuşurken, Sabah yazarı Dilek Güngör, konuya ilişkin çok çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

"Banker Kastelli'den kripto Fatih'e" başlıklı yazısında Güngör, geçmişteki dolandırıcılardan örnekler verdi, Özer'in peşinden sorgusuz sualsiz gidenlere böyle seslendi:

"1950'lerde Sülün Osman'a kandık, Galata Kulesi'ni aldığımıza inandık"

10 yıl, 20 yıl hatta 50 yıl geçse de uslanmıyoruz. 1950'lerde Sülün Osman'a kandık, Galata Kulesi'ni aldığımıza inandık.

1960'larda banker dolandırıcılara takıldık, ünlü isimlerle reklam yapan Banker Kastelli'nin peşinden gidip, paramızı bankanın üç-dört katı fazla faiz vereceğini iddia edenlere kaptırdık.

"Saadet zincirlerine paraları aktardık"

2000'li yıllara gelindiğinde saadet zincirlerine paraları aktardık. 'Cennetten arsa vaat edene' koştuk. Jet Fadıl yerli araba sevdamızla marklarımızı topladı. Maldivler'de ada aldıklarını söylediklerinde dini duygularımızın sömürüldüğünü bile anlamadık. 2016'ya geldiğimizde ponzi oyunu üzerine kurulu, sisteme sonradan katılanın parasının daha önce katılana aktarıldığı bir dolandırıcılık oluşumuna takıldık. Meşhur tosuncuk Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank'ına paramızı gömdük. 2018'den sonra dijitalleştikçe kripto Fatih'lerle tanıştık.

"Yanlış yolda olduğumuzu ise dolandırıldığımızı öğrendiğimizde anlayabildik"

Elbette, hepimiz üretmeden, emek sarf etmeden, kısa yoldan zengin olma hayalleri kurduğumuz için dolandırıcıların peşinde koşmak hep cazip geldi. Yanlış yolda olduğumuzu ise dolandırıldığımızı öğrendiğimizde anlayabildik.

Ancak yine de durmadık… Emin olun yarın başka bir şey çıksa ona da koşarız. Öyle ya, herkes bu işten para yapıyor, biz niye yapmayalım!

"Ya Wall Street'e mi geldim, oto sanayi sitesine mi?"

Aslında geçen haftalarda bir Ankara seyahatimde gördüğüm manzara epeyce paniklememe sebep olmuştu. Arabaya parça almak için OSTİM'de oto sanayi sitesine gittiğimde manzara hiç hoş değildi. Herkesin elinde birer telefon… Araba tamir eden çocuk da oynuyor, dükkânın sahibi de… O coin benim, bu coin senin… Görseniz, sanki hepsi broker filan… Cep telefonlarında altcoin grafikleri, alıp satıyorlar. Oradakilere "Ya Wall Street'e mi geldim, oto sanayi sitesine mi?" diye sormadan edemedim. "İyice araştırdınız mı, bak aldığınız haftalık bile uçar" demeye kalmadan çalışan çocuklardan birisi "Abla yok biliyoruz biz işi, kazanıyoruz" demesin mi…"