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Kılıçdaroğlu'ndan 23 Nisan mesajı: Üzülerek ifade etmeliyim ki, TBMM'nin yetkileri kısıtlanmış durumdadır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Yaşasın Millet Egemenliği, yaşasın demokrasi, yaşasın Cumhuriyet" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, bugünün hakimiyetin kayıtsız şartsız millete devredildiği gün olduğunu belirterek, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının savaş meydanlarında kazandığı zaferlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millet egemenliğinin tecelligahı olmuştur.

Çetin mücadeleler sonucu inşa edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi, üzülerek ifade etmeliyim ki bugün yetkileri kısıtlanmış durumdadır. Bizim görevimiz, yetkisini milletten alan ve millete hesap vermeyi onurlu bir görev sayan Meclisimizi, yeniden ayağa kaldırmaktır. Dostlarımızla birlikte kuracağımız iktidarımızda, tüm adımlarımızı bu hedef doğrultusunda atacağımızdan herkes emin olmalıdır. Cumhuriyetimizin 2'nci yüzyılında tüm vesayetler kaldırılacak, Meclis'in üzerinde demokrasinin güneşi açacaktır" ifadelerini kullandı.

'Yaşasın millet egemenliği'

Kılıçdaroğlu, 23 Nisan'ın aynı zamanda, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bağımsızlığı temsil ettiği kadar, o bağımsızlığın kimlere emanet edildiğini de işaret eder. İnanıyorum ki evlatlarımız, demokrasi ile taçlandıracağımız güzel Cumhuriyetimizi, çağdaş uygarlıkların da ötesine taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, dünya çocuklarıyla birlikte tüm çocuklarımızın ve milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Yaşasın Millet Egemenliği, yaşasın demokrasi, yaşasın Cumhuriyet."

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