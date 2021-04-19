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Son dakika Bakan Lütfi Elvan'dan '128 milyar dolar' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, muhalefetin '128 milyar dolar' iddiası ile ilgili ''Merkez Bankası başkanımız geçen cuma 128 milyar dolar tartışmasına ilişkin açıklama yaptı. TCMB'nin temel görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. MB olağanüstü bir durumda doğrudan işlem yapabiliyor. Yöntemi eleştirebilirsiniz ama kimseyi yolsuzlukla suçlayamazsınız." dedi.

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Bakan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Elvan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Merkez olağanüstü bir durumla karşılaştığında doğrudan alım veya satım müdahalesi yapabiliyor. 15 gün sonra  ne kadar alım ve satım yaptığını kamuoyuyla paylaşıyor.

Hazine hesapları üzerinden döviz alım ve satım işlemi merkez bankası tarafından gerçekleştirilmiştir, Burada MB'nin bir banka aracılığıyla bu alım ve satım işlemlerinin elektronik işlem platformlarında gerçekleştiğini görüyoruz.

Platformalarda işlem yapan taraflar birbirlerini bilmiyor. MB günlük bilançosunda da bu hareketleri rahat bir şekilde görebiliyorsunuz.

Bunun örnekleri başka ülkelerde de var, biz de Kasım'dan bu yana böyle bir döviz alım satım işlemini gerçekleştirmedik. Yöntemi eleştirebilirsiniz ama kimseyi yolsuzlukla suçlayamazsınız.

'Verilerin yayımlanması fayda görüyorum'

Veriyi açıklama kararı tamamen Merkez Bankası'nın uhdesindedir. Ancak ben bu verilerin yayımlanması fayda görüyorum, tabii ki takdir Merkez Bankası'nın.


Merkez Bankası'nın bağımsızlığına müdahale edici ne bir kavram, ne bir söylem, ne de bir eylem içinde oldum.

Merkez Bankası'nın bağımsızlığına müdahale edici ne bir kavram, ne bir söylem, ne de bir eylem içinde oldum.

Bu işin gerçek sahibi merkez bankasıdır, teknik düzeyde bir açıklama yapmadan benim bir açıklama yapmamın MB'nin bağımsızlığı üzerinde bir gölge oluşturabileceğini düşünerek açıklama yapmadım, MB'den teknik açıklama geldiği için ben de açıklama yaptım.

"2021 yılında güçlü büyüme bekliyoruz'' 

Burada kesinlikle yasal olmayan bir durum söz konusu değil, kesinlikle bir yolsuzluk söz konusu değil. Döviz satışı ile oluşan TL, api ve swap üzerinden bankalara kullandırıldı.

2021 yılında baz etkisiyle güçlü bir büyüme bekliyoruz. Artık bölgesel tedarik merkezleri oluşturulması yönünde bir kanaat oluştu, Türkiye burada çok önemli bir avantaja sahip. Temel problemimiz büyümenin finansmanında yatıyor, iç tasarruflarımız yatırımlarımız için yeterli değil.

Bunu dış tasarruflarla sağlamak durumundasınız, herhangi bir aksaklık olduğunda kurlarda bir oynaklık görüyorsunuz, bu da enflasyon üzerinde bir baskı oluşturuyor.

İlk çeyrekte öncü göstergelere baktığımızda yüzde 5,0 civarı bir büyüme öngörüyoruz. İkinci çeyrekte baz etkisiyle çift rakamlı bir büyüme söz konusu olacak. 2021 yılının büyüme açısından daha olumlu bir yıl olacağını öngörüyoruz. 

Enflasyonla mücadele ekonomi politikalarımızın en temel önceliklerinden bir tanesi. Yapısal bazı sorunlarımız söz konusu. Fiyat istikrarının olmadığı bir ortamda sağlıklı büyümeden, yatırımdan, üretimden, istihdamdan bahsedemezsiniz. Refah ve istihdam artışı fiyat istikrarını sağlamakla mümkündür.

"Enflasyonla mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceğiz''

Enflasyona bütüncül bir bakış açısıyla bakmamız gerekiyor, sadece para politikasıyla enflasyonu çözmemiz mümkün değil. Temel makroekonomik politikalarımızda bir değişiklik söz konusu değildir. Enflasyonla mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceğiz.

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