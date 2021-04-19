Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Kadınlarımıza kooperatifçilik eğitim vereceğiz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl hayata geçirecekleri 'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi' projesi kapsamında 8 bin kişiye farkındalık eğitimi vereceklerini belirterek, "Kadın istihdamının arttırılması ve kadın kooperatiflerinin teşvik edilmesi amacıyla farkındalık çalışmaları yapacağız" dedi.

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Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında, kadınların hayatın her alanında daha aktif roller alması için çalıştıklarını belirterek, ulusal eylem planlarıyla her daim bunu desteklediklerini, farkındalık eğitimleri ve bilinçlendirme faaliyetleriyle bu süreci kuvvetlendirdiklerini kaydetti. Kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için tüm paydaşlarla güçlü iş birliği içinde çalışmalara devam ettiklerini belirten Bakan Selçuk, "Bu yıl bakanlığımız koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürüteceğimiz Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi projesi, 'IPA II Programı' kapsamında kadın istihdamının arttırılması ve kadın kooperatiflerinin teşvik edilmesi amacıyla farkındalık çalışmaları yapacağız" dedi.

'8 bin kişiye farkındalık eğitimi'

Projenin kooperatif kurmak isteyen, kooperatiflere ortak olma potansiyeli bulunan kadınlar ile hâlihazırda bu çalışmaların içinde yer alan kadın ve erkeklere yönelik olduğunu kaydeden Selçuk, "Sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, sendikalar ve üniversitelerin de dahil olduğu proje ile 3 bin 500 kooperatif kurma veya ortağı olma potansiyeli olan kadınlarımıza kooperatifçilik eğitimi, hali hazırda kooperatif ortağı olan 1500 kadınımız ile 3 bin erkeğe kooperatifçilik ve kadının güçlenmesi eğitimi olmak üzere toplam 8 bin kişiye farkındalık eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Ayrıca, 1000 kadınımıza yönelik de danışman havuzu oluşturulması ve danışmanlık hizmeti eğitimi vermeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.