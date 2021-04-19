Abdurrahim Albayrak başkan adayı olacak mı? 'Arkandayız'

Galatasaray 2. başkanı Abdurrahim Albayrak, başkan adaylığı sorusuna 'Mustafa Cengiz'e de Galatasaray'a da kıyamıyorum' diyerek cevap verdi. Öte yandan Albayrak'ın, seçimlerde belirleyici rolü olan isimlerden 'Çık aday ol, arkandayız' mesajını aldığı öğrenildi.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dün Türk Telekom Stadı'nda denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ile olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Zirveye üyelerin yanı sıra yönetimden Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Mahmut Recevik ve Okan Böke katıldı. Her kuruldan söz alan isimler düşüncelerini paylaştı.

"Recevik'in istifasını istiyoruz"

Özellikle sohbet odası Clubhouse'da Başkan Cengiz ile ilgili eleştiriler yapıp istifasını istediklerini açıklayan Mahmut Recevik için üyeler, "Bir toplantıda yaşananların sosyal medya ortamında açık açık dile getirilmesi hoş değil. Recevik'in istifasını istiyoruz" dediler.

Karar yarın

Daha sonra söz alan Recevik ise, "Haklısınız, bunları paylaşmamalıydım" diyerek özür diledi. Toplantıdan birlik ve beraberlik mesajı çıkarken, başkan Cengiz de yöneticilere sosyal medya ile ilgili uyarıda bulundu. Bu arada istifası istenen Recevik için son karar yarınki yönetim toplantısında verilecek.

Aday olacağı konuşulan Albayrak, Sabah'a "Ne G.Saray'a ne de başkana kıyamıyorum. Kulübü bekleyen ödemeler var, onları da düşünüyorum. Şampiyonluğa inanıyorum" açıklaması yaptı.

"Çık aday ol, arkandayız"

Cuma günü Mustafa Cengiz'in istifasını isteyen yöneticiler, seçime kadar Abdurrahim Albayrak'ın başkanlık yapması yönünde fikir birliğine varmıştı. Eski başkan Dursun Özbek ve seçimlerde belirleyici rolü olduğu camiada bilinen Ahmet Yüce Ocaklı ile görüşen Albayrak, "Çık aday ol, arkandayız" mesajını aldı.