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Adana'da 4 yaşındaki kızını evde tek başına bıraktı! Savunması şok etti

ADANA’da anne ve babası tarafından evde tek başına bırakılan 4 yaşındaki kız çocuğu balkona çıkıp sarkınca itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Eve gelen annenin savunması pes dedirtti.

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Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Demetevler Mahallesinde meydana geldi. Anne Damla T. ile baba Mahsun T., 4 yaşındaki kızları D.T.’yi 2. kattaki evde bırakıp gitti. Aile kapıyı da arkasından kilitledi. Bir süre sonra çocuk balkona çıkıp demir korkuluklardan aşağı sarkmaya başladı. Bunun üzerine komşuları eve çıkıp kız çocuğunu almak istedi ancak kapı kapalı olduğu için eve giremedi. Komşular kız çocuğuna içeri girmesini söyledi ancak çocuk bir türlü içeri girmedi. Komşular bu nedenle polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kız çocuğunu balkondan alıp aşağı indirdi. Daha sonra da anne ve babasına haber verildi. Kız çocuğu anne ve babasının kendisini bırakıp gittiğini balkonda oyun oynadığını söyledi. Bir süre sonra anne Damla T. olay yerine gelip, “Ben kızımı her zaman evde tek bırakıyorum ne olmuş” diyerek tepki vermesi herkesi hayrete düşürdü. Damla T. kızını alıp evine götürürken de “Sen niye balkona çıktın bize herkese rezil ettin” diye kızması dikkat çekti. Komşular ise kızı balkonda görünce düşmemesi için polise haber verdiklerini söyledi.

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