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Irak'ta 9 PKK'lı terörist öldürüldü! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina bölgesinde 9 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.

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