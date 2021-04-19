ismail Uygur çocukları kaç tane oğlu Efe Uygur kimdir

İZMİR CHP Torbalı Belediye başkanı İ İsmail Uygur 57 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. 12 Nisan'da fenalaşan ve yoğun bakıma alınan İsmail Uygur'un hayatı merak edildi. Peki kimdir İsmail Uygur aslen nereli eşi Afet Uygur ve TORBEL A.Ş'ye müdür yardımcısı olarak atadığı iddia edilen oğlu Efe Uygur kimdir

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TORBALI Belediye Başkanı İsmail Uygur ölümü ile hem sevenlerini hem de ailesini yasa boğdu. Henüz 57 yaşında olan ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat eden İsmail Uygur, 12 Nisan'da fenalaşarak hastanaye kaldırılmıştı. Ailesi ve sevenleri taburcu olmasını beklerken ölüm haberi geldi. CHP'li olan İsmail Uygur'un ölümünün ardından hayatı merak edildi. Peki aslen Torbalı ola İsmail Uygur kimdir, eşi Afet Uygur ve çocukları kimdir?

Torpil iddiaları çok konuşulmuştu: Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'un TORBEL A.Ş.'ye müdür yardımcısı olarak atadığı üniversite öğrencisi oğlu Efe Uygur, torpili eleştirenlere sosyal medyadan hakaret yağdırdı.

Geçen ay da tedavi görmüştü: Daha önce karaciğer ameliyatı olan İsmail Uygur'un sindirim sistemi ve kalp rahatsızlıkları da vardı. Uygur, 6 Mart 2021 günü yaşadığı apartmanda çıkan yangının dumanından da olumsuz etkilenmişti. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından özel bir hastanede bir hafta tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti. Yangın esnasında soluduğu dumanın, Uygur'un akciğerlerinde de tahribata yol açtığı belirlenmişti.

12 Nisan'da fenalaşması üzerine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen 57 yaşındaki Uygur'un çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ramazan İsmail Uygur kimdir: Ramazan İsmail Uygur, 1964 yılında Torbalı’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Torbalı'da tamamladıktan sonra, Ege Üniversitesi'nde Türk-İslam Felsefesi, Sosyoloji ve Psikoloji Eğitimi gördü. Uzun yıllar boyunca Torbalı'da serbest muhasebecilik yaptı. 17 yıldır üyesi Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı yapan Uygur, 2004 ve 2009 yerel seçimlerini kazanarak üst üste iki dönem belediye başkanlığı yaptı. 2014'teki seçimi kaybeden Uygur, 2019'da bir kez daha Torbalı Belediye Başkanı seçildi. Uygur evli ve iki çocuk babasıydı