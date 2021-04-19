BIST 1.411
DOLAR 8,06
EURO 9,66
ALTIN 461,03
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var

İzmir'de TIR beton mikserine çarptı! Yüzlerce şişe yola savruldu

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de, seyir halindeki bir TIR, kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halindeki beton mikserine çarptı. Kazada, TIR'ın dorsesinde bulunan litrelik su şişeleri yola savrulurken, iki araçta da hasar meydana geldi.

Abone ol

Kaza, saat 01.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 7240 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Kılıçtaş (52), yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde kullandığı 06 BYL 944 plakalı TIR’ın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan TIR, yolun sağ tarafında park halindeki beton mikserine çarptı. Çarpmanın etkisiyle, TIR'ın dorsesinde bulunan litrelik su şişeleri yola saçıldı. Sürücü Kılıçtaş kazayı yara almadan atlatırken, TIR ve beton mikserinde hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Kılıçtaş, "İstenmeyen bir sebepten dolayı araba kontrolümden çıktı. Yağışta kaydı, bizde bir şey yok Allaha şükür" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Gaziantep'te çocuklarının sözüyle hayatı değişti! Paraya para demiyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fransa'da turist taşıyan uçak düştü: 4 ölü
Covid-19'la mücadelede toplam aşı miktarı 20 milyonu aştı
Zonguldak'ta arı kovanlarına bakmaya gitti! Feci şekilde can verdi
Aykut Kocaman'dan Demba Ba neden kadroya alınmadı sorusuna yanıt
Penaltı canavarı Harun Tekin! Fenerbahçe'yi ipten aldı
Malatya'da genç savcıdan acı haber! Yaşam savaşını kaybetti
Torbalı Belediye Başkanı neden öldü İsmail Uygur kimdir hangi partiden?
Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk yorumu: Allah izin verirse...
Kırıkkale'de, gelen sesleri hırsız zanneden yaşlı çift yangın şokunu yaşadı
Sivas'ta dehşet! İftar öncesi 'yemek' nedeniyle tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Yorumlar