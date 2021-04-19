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Zonguldak'ta arı kovanlarına bakmaya gitti! Feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı

ZONGULDAK'ta evinin bahçesinde bal arıları tarafından sokulan 60 yaşındaki Yaşar Erdoğan hayatını kaybetti.

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Edinilen Bilgilere göre, Olay Alaplı İlçesine bağlı Kürkükler Köyü'nde meydana geldi. Bir arkadaşın arılarının olduğu kovanlara bakmaya Durhanli köyüne giden Erdoğan burada arıların saldırısına uğradı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından Alaplı Devlet Hastanesine kaldırılan Erdoğan'a acil doktoru tarafından ilk müdahalenin yapılmasının ardından taburcu edilerek evine gönderildi.

Evinde tekrar fenalaşan Erdoğan'ın ambulans eve ulaşmadan evde yaşamını yitirdiği belirlendi. Doktorlar, Erdoğan’nın arı sokmasına bağlı kalp krizinden hayatını kaybettiğini iddia edildi. Erdoğan, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine otopsi için gönderilirken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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