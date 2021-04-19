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CHP'li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hayatını kaybetti

İZMİR'in Torbalı ilçesi Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur, solunum rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Uygur, bir dönem 24 yaşındaki oğlunu belediyede müdür yapması ile gündeme gelmişti.

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6 Mart günü Torbalı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Koruluk Evleri'nde bulunan apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur ile eşi Afet ve oğulları Ege Uygur'un da aralarında bulunduğu 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
İsmail Uygur, 6 gün sonra taburcu edilmiş ancak 14 Nisan günü solunum rahatsızlığı nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılmış ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Durumu kötüye giden Başkan Uygur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CHP İl Başkanı duyurdu 
Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un ölüm haberini CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de sosyal medya hesabından paylaştı.

Yücel açıklamasında, "Torbalı Belediye Başkanımız Ramazan İsmail Uygur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum başkanımıza Allahtan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Torbalı'lı hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum" sözlerine yer verdi.

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