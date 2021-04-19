BIST 1.408
DOLAR 8,07
EURO 9,66
ALTIN 462,24
HABER /  DÜNYA
ADV Ramazan'da umut var

Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı! 12 kişi öldü

BATI AFRİKA ülkesi Nijerya'nın Benue eyaletinde, seyir halindeki bir tankerin devrilmesi üzerine meydana gelen patlamada en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu (FRSC) Benue Eyalet Koordinatörü Yakubu Muhammed, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, eyaletin Oshigbudu-Obagaji kara yolunda kontrolden çıkan akaryakıt tankerinin devrilmesinin ardından patlama meydana geldiğini belirtti.

Çok sayıda yaralı var

Muhammed, patlamada ilk belirlemelere göre, aralarında 3 kadın ve bir çocuğun bulunduğu 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Muhammed, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Muhammed, patlamada çevredeki evler ve dükkanların da zarar gördüğünü ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Fransa'dan yeni provokasyon Türk firkateyni böyle kovdu
Kocaeli'de iftar sofrasında dehşet! Ablasını aldattığını düşündüğü eniştesini tabancayla öldürdü
Adalet Bakanlığı 23 mütercim alacak
'Yeşil Bursa' için dev proje
Rusya'nın Bayraktar SİHA travması!
Kayseri'de hasta taşıyan ambulansın çarptığı yaya öldü
Kripto piyasasında deprem! Kayıplar artıyor
Hakkari'de 105 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İftar yemeği için karısını öldürdü
Rusya ve Çekya arasında tansiyon yükseliyor
Yorumlar