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Rusya ve Çekya arasında tansiyon yükseliyor

Çekya, 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı sonrası Rusya'dan karşı hamle geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çekya'nın Moskova Büyükelçiliği'nde görevli 20 diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.

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ÇEKYA, 2014'te meydana gelen bir patlamayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına Rusya'da karşı hamle geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çekya'nın Moskova Büyükelçiliği'nden 20 diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğini duyurdu.

Rusya’nın, Çek diplomatlara Moskova’dan ayrılmaları için 19 Nisan’a kadar mühlet verdiği belirtildi.

Çekya, 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı vermişti

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, 18 Rus diplomatın Rusyaistihbarat servisine çalıştığını ve 2014'te ülkenin Güney Moravya bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamayla ilişkisinin olduğu yönünde ciddi şüpheler olduğunu söyledi. Başbakan Yardımcısı Jan Hamacek'in diplomatların sınır dışı edilme kararını Rusya'nın Prag Büyükelçiliğine ilettiğini belirten Babiş ayrıca, söz konusu kararının Cumhurbaşkanı Milos Zeman ile de paylaşıldığını ifade etti.

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