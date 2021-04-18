İstanbul korkutuyor! İllere göre haftalık vaka sayısı güncellendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını paylaştı. En yüksek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü iller Çanakkale, İstanbul ve Yalova oldu. Bakan Koca, paylaşımında, Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım" ifadesini kullandı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 10-16 Nisan döneminde il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre; haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 vaka tespit edildi.

Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari, 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller; Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ ise 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.