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Kanada'dan kritik koronavirüs açıklaması: Savaşı kaybediyoruz

Demirören Haber Ajansı

Kanada'nın en büyük eyaletindeki Ontario'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka oranının en yüksek seviyeye ulaşması sonrası kritik açıklamalarda bulunan Bölge Başkanı Doug Ford, "Aşılar ve varyantlar arasındaki savaşı kaybediyoruz" dedi.

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Kanada, salgının başından beri ilk kez geçen hafta, ABD'yi geçerek nüfusa oranla daha fazla vaka kaydetti.

Ülkenin en kalabalık şehirlerinden Ontario'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka oranının haziran ayına kadar yüzde 600 artabileceğini belirtildi.

Ontario'da Kovid-19 vaka oranı en yüksek seviyeye ulaşması sonrası açıklamalarda bulunan Bölge Başkanı Doug Ford, "Aşılar ve varyantlar arasındaki savaşı kaybediyoruz. Kararlı olursak bunu tersine çevirebiliriz" dedi.

Kısıtlamalara uymayanlara 600 dolar ceza

Ülkede koronavirüse karşı alınan yeni tedbirler kapsamında; polis, sürücüler ile yayaları durdurarak dışarıda olma sebeplerini ve adreslerini sorabilecek.

Bu kapsamda; kısıtlamalara uymayan kişilere 600 dolar (4 bin 843 TL) para cezası uygulanacak.

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