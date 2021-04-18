Kanada'nın en büyük eyaletindeki Ontario'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka oranının en yüksek seviyeye ulaşması sonrası kritik açıklamalarda bulunan Bölge Başkanı Doug Ford, "Aşılar ve varyantlar arasındaki savaşı kaybediyoruz" dedi.

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Kanada, salgının başından beri ilk kez geçen hafta, ABD'yi geçerek nüfusa oranla daha fazla vaka kaydetti.

Ülkenin en kalabalık şehirlerinden Ontario'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka oranının haziran ayına kadar yüzde 600 artabileceğini belirtildi.

Ontario'da Kovid-19 vaka oranı en yüksek seviyeye ulaşması sonrası açıklamalarda bulunan Bölge Başkanı Doug Ford, "Aşılar ve varyantlar arasındaki savaşı kaybediyoruz. Kararlı olursak bunu tersine çevirebiliriz" dedi.