BIST 1.408
DOLAR 8,06
EURO 9,67
ALTIN 460,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Kastamonu'da tamir için köye gelen tesisatçı köye virüs yaydı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Demirören Haber Ajansı

KASTAMONU'da tamir için bir eve gelen su tesisatçısı, köyde ikamet eden 27 kişiye korona virüs bulaştırdı. Giriş çıkışların kapatıldığı köy karantinaya alındı.

Abone ol

Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Cide ilçesine bağlı Kovanören köyünde ikamet eden 27 kişinin testinin pozitif çıkması üzerine köyün süresiz karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Karantina kararıyla birlikte köyün girişi ve çıkışları kapatılırken, jandarma ekipleri de köy girişinde güvenlik önlemleri aldı. Ayrıca sağlık ekipleri de karantinaya alınan köyde tedavi sürecini başlattı.

Cide Kovanören Köyü Muhtarı Engin Sözen, köylerinin karantinaya alındığını belirterek, vakaların bir eve tamir için gelen su tesisatçısından yayılmış olabileceğini düşündüklerini kaydetti. Sözen, köyde ikamet eden 25 kişinin evlerinde karantinaya alındığını ve sağlık durumları riskli olan 2 kişinin de Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Covid-19 servisinde tedavilerine başlandığını kaydetti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Denizi olmayan Manisa'da üretiliyor sipariş için Avrupa, ABD, Rusya sıraya girdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Denizlispor teknik direktörü Hakan Kutlu görevini bıraktı
Antalya'da 2 hafta önce polise 'iyiyim' demişti! Eve giren muhtar şok oldu
Şanlıurfa'da şakanın sonu hastanede bitmişti! Acı haber geldi
Tarihçi İlber Ortaylı'dan Montrö çıkışı ''Bunun şakası olmaz''
Adana'da iftar bugün saat kaçta 2021 Diyanet Adana imsakiyesi
Bakan Mustafa Varank'tan Fatih Altaylı'ya olay aşı yanıtı! Bu çok bilmişe...
Muğla'da iftar bugün kaçta 18 Nisan Diyanet akşam ezanı
Fatih Altyalı'dan Ali Edizer tepkisi! Bunu Tıp Fakültesi'nden mezun edenlere kızıyorum
Saadet Partisi yaptı! İstanbul Kadın Kolları Sorumlusu görevine erkek atandı
Manisa iftar vakti bugün iftar saat kaçta Manisa 2021 imsakiyesi
Yorumlar