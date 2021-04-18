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Saadet Partisi yaptı! İstanbul Kadın Kolları Sorumlusu görevine erkek atandı

SAADET Partisi'nin yeni görevlendirilen İstanbul İl Yönetimi açıklandı. İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı olurken, Kadın Kolları Sorumluluğuna Hakan Tevfik Erdağı isimli erkek getirildi. 

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Saadet Partisi'nin İstanbul İl Yönetimi'ne atananlar açıklandı. "Saadet İstanbul' isimli Twitter hesabından paylaşılan Başkanlık Divanı'nda bir tane bile kadın olmadığı, Kadın Kolları Sorumlusu'nun erkek olduğu görüldü. Hakan Tevfik Erdağı isimli erkek Saadet Partisi'nin Kadın Kolları Sorumlusu oldu.

Saadet İstanbul hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi: "Yeni görevlendirilen Başkanlık Divanımız partimize ve İstanbul’umuza hayırlı olsun. Yaşanabilir İstanbul İçin El Ele Hep Birlikte İnanç, Aşk ve Azimle..."

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