ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ABD'de sabah saatlerinde eyalete bağlı Kenosha kentinin Somers kasabasındaki bir bara silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganın kimliğinin henüz tespit edilmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.

İki gün önce de saldırı olmuştu

İki gün önce de ABD'nin Indianapolis kentinde, kargo ve nakliyat hizmetleri veren FedEx şirketinin tesisinde, şirketin eski bir çalışanı tarafından silahlı saldırı meydana gelmişti. Düzenlenen saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmişti.