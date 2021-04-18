Meral Akşener el artırdı! 128 doları bıraktı '940 milyar lira nerede" diye sordu

İYİ Parti lideri Meral Akşener, muhalefetin gündemden düşürmediği Merkez Bankası'nın rezervleri hakkında el artırdı. AK Parti cephesinden yapılan '128 milyar dolar' savunmalarına tepki gösteren Akşener "Millet, '1 trilyon lira nerede' diyor, bunlar '60 milyar lira senin cebinde' diye cevap veriyor. Peki 940 milyar lira nerede? Türkiye böyle ciddiyetsizlik görmedi" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti'nin yaptığı '128 milyar dolar' savunmalarına tepki gösterdi. Nurettin Canikli ve diğer iktidar temsilcilerinin 128 milyar dolar iddialarıyla ilgili açıklamalarını tatmin edici bulmayan Akşener şöyle konuştu:

- Görünen o ki milletimiz bu haklı soruyu özümsedi. Üstelik sadece muhalefet partilerine oy vermiş vatandaşlarımız değil, iktidar partilerine oy vermiş vatandaşlarımız da bu haklı sorunun yanıtını bekliyor. İktidar, bırakın soruyu cevaplamayı, hata üstüne hata yapmaya devam ediyor.

İktidar milleti suçluyor!

- Nurettin Canikli gibi tecrübeli bir siyasetçi çıkıp "Nerede olacak, milletimizin cebinde" diyebiliyor. İşin şirazesi kaydı. Muhalefet iktidara "128 milyar dolar nerede?" diye soruyor, iktidar "Milletin cebinde" diyerek, milleti itham ediyor.

Güler misin ağlar mısın!

- Tıpkı Sağlık Bakanı'nın salgından milleti sorumlu tutması gibi... Bakın, çok daha vahim bir şey oldu. AK Parti'nin "trollükte mahir" bir ismi çıktı, yapılan sosyal yardımları ve pandemi desteklerini sıralayıp "128 milyar işte burada" dedi. Güler misin, ağlar mısın? Biri çıkıp, "Kaybolduğu yok, kasada" diyor, diğeri çıkıp "Milletin cebinde" diyor.

Birbirlerinden haberleri yok ki milletten haberleri olsun

- Bir başkası da "Sosyal yardım ve pandemide destek olarak dağıttık" demeye getiriyor. Birbirlerinden haberleri yok ki milletten haberleri olsun. Sosyal yardım ve destek dediklerinin toplamı da 60 milyar lira. Millet, "1 trilyon lira nerede" diyor, bunlar "60 milyar lira senin cebinde" diye cevap veriyor. Peki 940 milyar lira nerede? Türkiye böyle ciddiyetsizlik görmedi.