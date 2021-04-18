BIST 1.408
DOLAR 8,06
EURO 9,67
ALTIN 460,38
HABER /  GÜNCEL
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Ramazan ne zaman bitiyor Ramazan bayramı ne zaman?

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. 2021 yılında 13 Nisan günü başlayan oruç 12 Mayıs günü son bulacak. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü. 3 gün süren Ramazan Bayramı 15 Mayıs Cumartesi bitecek.

Abone ol

Müslüman aleminin dini bayramlarından biri olan Ramazan Bayramı bu sene ne zaman araştırması başladı.  Her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanan Ramazan Bayramı 2021 yılında 13 Mayıs çarşamba günü başlayacak. 3 gün sürecek olan bayram 15 Mayıs cumartesi günü sona erecek. Ramazan ayı ise bu sene 13 Nisan Salı günü başlayacak. 

Ramazan Bayramı 2021 yılında mayıs ayında gerçekleşecek. Bayramın birinci günü 13 Mayıs Perşembe gününe denk geliyor. Arefe günü ise 12 Mayıs tarihine denk geliyor.

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

ÖNCEKİ HABERLER
Seyahat izin belgesi alma şartları nelerdir İçişleri Bakanlığı
İcra, iflas ve konkordatoya yeni düzenleme geliyor! İşte taslak metindeki 6 madde
Rakamlar ürkütücü! Türkiye’de koronadan saatte 13, her beş dakikada bir kişi ölüyor
15 Temmuz gazisi Metin Uzun vefat etti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan bu sefer mezarlıktan kovuldu! Papaz da kovmuştu
Özel araçlarla seyahat yasak mı hafta içi hafta sonu son durum
Korona aşısı olmayana para cezası kesilsin! Aşıya güven yüzde 38 çıktı
Ağrı kesici iğne olmak orucu bozar mı Diyanet açıkladı
İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem oldu! Can ve mal kaybı açıklanmadı
Sevgiliyi dudağından öpmek orucu bozar mı Diyanet cevabı
Yorumlar