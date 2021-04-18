Ağrı kesici iğne olmak orucu bozar mı Diyanet açıkladı

İğne olmak orucu bozar mı sorusu, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç tutan vatandaşlar tarafından sorgulanan konulardan birisi oldu. Peki dinen iğne olmak orucu bozar mı? İşte cevabı...

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İğne olmak orucu bozar mı sorusu her sene olduğu gibi bu yıl da merak edilen sorular arasında yer aldı.

İğne vurulmak orucu bozar mı sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlandı. Orucu bozmayan durumlar arasında yer aldığını ancak bazı muhtelif hallerde durumun değişeceğini açıklayan Diyanet, detaylara yer verdi. İşte, Diyanet'in iğne yaptırmak orucu bozar mı sorusunun cevabı;

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

İNSÜLİN İĞNESİ ORUCU BOZAR MI: İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar). Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi bu nitelikte olmadığı için orucu bozmaz.

Diğer yandan ehil doktorların, oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini koyduğu bir hasta, Ramazan’da oruç tutmayabilir. Böyle bir kişi, eğer iyileşme ihtimali varsa orucunu daha sonra kaza etmek üzere bırakır; böyle bir ihtimal yoksa Ramazan ayının her günü için birer fidye verir. İnsüline bağımlı olarak yaşayan hastaların da oruç tutmaları sağlıklarına zarar veriyorsa oruç tutmayabilirler. Tutamadıkları oruçlarının sayısınca her gün için bir fidye verirler.