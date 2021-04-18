BIST 1.408
DOLAR 8,06
EURO 9,67
ALTIN 460,38
HABER /  POLİTİKA  /  CHP
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

CHP'den kanun teklifi: Emeklilerin bayram ikramiyesi 1500 lira olsun

CHP, asgari ücretten vergi alınmaması, en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılması ve emeklilerin bayram ikramiyesinin 1500 lira olarak artırılması için kanun teklifi verdi.

Abone ol

CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un imzasını taşıyan Gelir Vergisi Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Milliyet'in haberine göre teklif, asgari ücretten kesilen gelir vergisinin kaldırılmasını, en düşük emekli aylığının net asgari ücret seviyesine yükseltilmesini, dini bayramlar öncesinde yapılan ikramiye ödemelerinin 1500 liraya çıkarılarak her yılbaşında gerçekleşen enflasyon oranında artırılmasını öngörüyor.

Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıklardan aylık alan emeklilerin de bayram ikramiyesinden yararlandırılması amaçlanıyor.

Teklifin gerekçesinde vatandaşların, adil ve elverişli koşullarda, insanca yaşama olanağı sağlayacak bir ücret karşılığında çalışmasının anayasal zorunluluk olduğu kadar sosyal devletin de gereği olduğu belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Bakkal niyetine kenti gezmeyin
Muğla'daki orman yangınlarında 'sabotaj' şüphesi! Soruşturma başlatıldı
Emekli bayram ikramiyesi kaç para oldu zamlı ödeme takvimi
Art arda pozitif vakalar! Kastamonu'da 27 kişide koronavirüse rastlanılan köy karantinaya alındı
Lise sınavları 2. dönem tarihleri ne zaman MEB sınav takvimi duyurdur
Manisa'da seyyar manav, aracında 1064 adet uyuşturucu ile yakalandı
Kerkük’te DEAŞ saldırısı: 1 ölü 7 yaralı
AÖF sınav sonuçları açıklanıyor 2021 ne zaman açıklanır bilgi geldi?
Covid-19 tedavisi gören Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla hastaneye kaldırıldı
ABD Başkanı Joe Biden: Bu yıl mülteci kabul sınırını artıracağız
Yorumlar 4 yorum