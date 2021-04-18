CHP, asgari ücretten vergi alınmaması, en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılması ve emeklilerin bayram ikramiyesinin 1500 lira olarak artırılması için kanun teklifi verdi.

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CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un imzasını taşıyan Gelir Vergisi Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Milliyet'in haberine göre teklif, asgari ücretten kesilen gelir vergisinin kaldırılmasını, en düşük emekli aylığının net asgari ücret seviyesine yükseltilmesini, dini bayramlar öncesinde yapılan ikramiye ödemelerinin 1500 liraya çıkarılarak her yılbaşında gerçekleşen enflasyon oranında artırılmasını öngörüyor.

Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıklardan aylık alan emeklilerin de bayram ikramiyesinden yararlandırılması amaçlanıyor.

Teklifin gerekçesinde vatandaşların, adil ve elverişli koşullarda, insanca yaşama olanağı sağlayacak bir ücret karşılığında çalışmasının anayasal zorunluluk olduğu kadar sosyal devletin de gereği olduğu belirtildi.