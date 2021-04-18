BIST 1.408
DOLAR 8,06
EURO 9,67
ALTIN 460,38
HABER /  POLİTİKA
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Covid-19 tedavisi gören Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla hastaneye kaldırıldı

Yeni tip Koronavirüs tedavisi gören Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, tedavisinin hastanede devam edeceğini açıkladı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, hastaneye kaldırıldı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran İsrafil Kışla, şunları ifade etti:

"Kıymetli dostlar, Covid-19 tedavimin yedinci gününde doktorlar hastaneye yatmamı uygun gördü. Arayanlara, mesaj atanlara çok teşekkür ediyorum, maalesef telefonlara cevap veremiyorum. Dualarınızı beklerim."

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Joe Biden: Bu yıl mülteci kabul sınırını artıracağız
Arkadaşları evinde kanlar içinde buldu! Uzman Çavuş Harun Albayrak tabancasıyla intihar etti
İBB çalışanı Özgün Öztürk hamileyken koronaya yenildi
Maskeyi yüzüne değil de motosikletinin plakasına taktı! Polis 7 bin 465 lira ceza yazdı
Fahrettin Altun'dan ırkçı İslam karşıtlarına tepki
Sümeyye Boyacı Paralimpik Yüzme Dünya Serileri'nin ilk gününde birincilik elde etti
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'ya suikast girişimi! Darbe hazırlığındaydılar
Akdeniz'de 4.3 şiddetinde deprem korkuttu!
Prof. Dr. Ali Özek Hoca 89 yaşında ebediyete intikal etti
ABD, İsrail'i uyardı: Çenenizi kapatın
Yorumlar