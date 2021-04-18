Covid-19 tedavisi gören Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla hastaneye kaldırıldı
Yeni tip Koronavirüs tedavisi gören Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, tedavisinin hastanede devam edeceğini açıkladı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, hastaneye kaldırıldı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran İsrafil Kışla, şunları ifade etti:
"Kıymetli dostlar, Covid-19 tedavimin yedinci gününde doktorlar hastaneye yatmamı uygun gördü. Arayanlara, mesaj atanlara çok teşekkür ediyorum, maalesef telefonlara cevap veremiyorum. Dualarınızı beklerim."