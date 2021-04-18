AÖF sınav sonuçları açıklanıyor 2021 ne zaman açıklanır bilgi geldi?

10-12 Nisan tarihinde tamamlanan AÖF sınavları sonrası gözler AÖF sınav sonuç ekranına çevrildi. 2021 AÖF sınav sonuçları üniversitenin internet sitesinden yayınlanacak. İşte, 2021 Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

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AÖF sonuçları ne zaman açıklanır: Takvime göre Açıköğretim sınavları 2 ve 6. Yarıyıl Dersleri ve 4 ve 8. Yarıyıl Dersleri olmak üzere iki ayrı planlamada gerçekleşecek. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Sınav sonuçları sınavla ilgili tüm süreçler tamamlandığında açıklanacaktır. Sonuçlar ile ilgili duyurular için kurumsal sosyal medya hesaplarımız ile web sitemizi takip edebilirsiniz." ifadesi kullanıldı.

10-11-12 Nisan tarihlerinde düzenlenen Bahar Yarıyılı Ara Sınavları için sınav sorularına itirazlarınızı 15 Nisan saat 23.59'a kadar Öğrenci Otomasyonundan yapılabilecek.

AÖF güz dönemi final sınavları 25 Ocak'ta tamamlanmış sınav sonuçları ise 30 Ocak tarihinde erişime açılmıştı.

Bu bilgiler baz alındığında 2021 AÖF Bahar Dönemi Ara Sınav sonuçlarının 24 Nisan tarihinde açıklanması ön görülüyor.

Sınav tarihleri: Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Bahar Dönemi Ara Sınavları farklı dönemler için 17-18-19 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşecek. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre olacaktır.

AÖF sınavları nasıl yapılıyor: Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifreniz ya da öğrenci şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

Sınavlar kişiye özel olarak oluşturulmaktadır. Öğrenciler, sınav esnasında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağından ya da herhangi bir kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüdür.

Sınav başladıktan sonra aktif oturum içinde soruyu görme, sonraki soruya geçme gibi normal sınav akış işlemleri dışında; tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma, tam ekrandan çıkma gibi herhangi bir işlemin yapılması anormal aktivite olarak değerlendirilir. Sınav sisteminde anormal aktivite tespit edildiğinde öğrenciye uyarı verilebilir. İşlemin tekrarlanması durumunda öğrencinin sınavı sonlandırılabilir.

Sınavda Uygulanacak Kurallara aykırı hareket edilmesi, anormal aktivitelerin tespit edilmesi, öğrenciden kaynaklanan teknik sorunlar ve benzeri nedenlerle sınavın tamamlanamamasının sorumluluğu öğrenciye aittir.

Sınavda 17 lisans programımızda ekli listede yer alan derslerden çoktan seçmeli soruların yanında kısa ve uzun cevaplı açık uçlu sorular da sorulacaktır