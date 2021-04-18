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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'ya suikast girişimi! Darbe hazırlığındaydılar

RUSYA istihbaratı, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'ya suikast düzenleyeceği iddiası ile iki kişiyi gözaltına aldı. Şahısların darbe hazırlığında olduğu belirtilirken Lukaşenko'dan da açıklama geldi.

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Rusya Federal Güvenlik Servisi ve Belarus Devlet Güvenlik Komitesi ile Moskova’da operasyon düzenledi. Ekipler, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’ya suikast düzenleyerek darbe yapmayı planladığı iddia edilen kişileri yakaladı.

Çocukları da hedefteymiş
Lukaşenko yaptığı açıklamada, "ABD istihbaratı ile bağlantılı kişilerin kendisi ile birlikte çocuklarına yönelik suikast planladığını" söyledi.

Yakaladıkları grubun hazırladıkları planı anlattığını aktaran Lukaşenko, "Bu işlerin yabancı istihbaratlara ait olduğunu ortaya çıkardık. Büyük olasılıkla CIA, FBI." ifadelerini kullandı.

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