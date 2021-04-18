Prof. Dr. Ali Özek Hoca 89 yaşında ebediyete intikal etti

Yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ali Özek Hoca, 89 yaşında hayatını kaybetti. Diyanet İşleri Ali Erbaş, Prof. Özek'in vefatından dolayı duyduğu üzüntüyü ifade ederek ' Merhum hocamızın mekanı cennet, makamı âlî olsun. Yakınlarına ve İlahiyat camiasına başsağlığı diliyorum' dedi.

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Hocaların hocası olarak bilinen yazar ve akademisyen Prof. Dr. Ali Özek, Hakk'a yürüdü. Ali Özek Hoca'nın Muğla'nın Doğanlar Köyü'ndeki külliyeye defnedileceği öğrenildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ali Özek Hoca'nın vefatına ilişkin taziye mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erbaş, ''Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Hocam, vakıf insanı Prof. Dr. Ali Özek’in dar-ı bekâya irtihalini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum hocamızın mekanı cennet, makamı âlî olsun. Yakınlarına ve İlahiyat camiasına başsağlığı diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

Ali Özek kimdir?: 1932 yılında Muğla'nın Fethiye ilçesinin Doğanlar köyünde doğdu. 1941 yılında Çaltılar İlkokulu'nu bitirdi. Sonra dini bilgiler edinmek ve hafız olmak üzere Antalya'nın Kayabaşı Köyüne gitti. Orada Ömer Ali Hafız'dan Kur'an öğrendi. 1944 senesinde hafız oldu. Bir müddet Fethiye'de Avukat Kadı Ahmet Kestepli'nin yanında çalıştı.

Sonra İzmir'deki Kestanepazarı Kur'an Kursu'na gitti. Burada Hacı Salih Tanrıbuyruğu Hoca'dan Arapça ve dini ilimler tahsil etti.

Bu arada Karataş Ortaokulu'nu bitirdi. 1950 senesinde Mısır'a gitti. 1951 senesinde Kahire'deki El-Ezher Üniversitesi'ne girdi. 1955 senesinde Usülüddin Fakültesi'ni bitirdi. 1957'de aynı fakültede Kur'an ve Hadis ilimIeri bölümünde mastır yaptı.

1957 yılında İzmir'e geldi. 1959'a kadar Kestanepazarı Kur'an Kursu'nda öğretmenlik yaptı. Dışarıdan lise imtihanlarını vererek 1960 yılında Burdur Lisesi'ni bitirdi. Askere yedek subay olarak gitti ve 1962 yılında terhis oldu.

1962 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesi'nde öğretmenliğe başladı. Daha sonra 1962-1963 ders yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne Arap Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi oldu. Bu arada İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1966 yılında Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nü bitirdi. Aynı fakültede doktora öğrenimine devam etti. 1973'te edebiyat doktoru unvanını almıştır.

Tez konusu: "Zemahşeri ve Arap Lügatçiliğindeki Yeri"dir. 1979'da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Müdürlüğü'ne getirildi. 1982 yılına kadar üç buçuk yıl bu görevi sürdürdü. Bilgi, görgü arttırmak ve dil öğrenmek için 1984 yılında İngiltere'ye gitti ve bir yıl kaldı. Daha sonra 12.11.1986'da doçent, 1991'de profesör oldu.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalında Tefsir ve Belagat dersleri vermekte iken 1998 senesinde emekli oldu. 1994 yılından itibaren Kazakistan'ın Almatı şehrinde, Devlet Dünya Dilleri Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Bu görevi 2002 yılına kadar devam etti. Arapça, İngilizce ve Rusça dillerini bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Fakülte Dışı Faaliyetleri

1- 1970 senesinde 48 arkadaşıyla İslami İlimler Araştırma Vakfı'nı kurdu. 1982 yılından itibaren bu vakfın başkanlığını yürüttü. Ayrıca M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı'nın da başkanlığını yaptı.

2- 1967-1971 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Orta Şark uzmanı olarak çalıştı ve orada İmam Ebü Yusuf'un ünlü eseri "Kitdbul-Harac"ı Türkçe'ye çevirdi. Eserin İktisat Fakültesi tarafından basımı gerçekleştirildi.

3- 1978 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne müdür olunca Enstitü Vakfı'na da başkan oldu ve İlahiyat Fakültesi Camii'ni yaptırdı. Fakültede bir kitaplık tesis etti, bir lokanta kurdu, bir mezbaha ve soğuk hava deposu tesis'ini yaptırdı. Ayrıca, M. Ü. İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi'nin plan ve projelerini hazırlattı ve yapımını başlattı.

* Hacı Emin Camii ile Güzelyalı'da Aydın Camii'ni yaptırdı.

* Kıbrıs'ta Abdullah Ustaosmanoğlu ve Sedat Çebi ile birlikte bir Kur'an Kursu ve iki yurt yaptırdı.

* Kazakistan'ın Almatı şehrinde beş camiin yapımını gerçekleştirdi. Bunlardan birisi, Almatı

Merkez Camii olup, 5.000 kişilik büyük bir camidir. Diğerleri, Almatı'nın kazaları Esik, Türgen, Karakemer ve Uzunağaç'tadır. Aynı şehirde, Orta Asya Medeniyet Vakfı adına Almatı Uluslararası Oku Üniversitesi'ni kurdu.