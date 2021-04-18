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Maskeyi yüzüne değil de motosikletinin plakasına taktı! Polis 7 bin 465 lira ceza yazdı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis dur ihtarına uymayıp kovalamacada yakalanan motosikletin sürücüsüne 7 bin 465 TL cezai işlem uygulandı. Yakalanan motosiklet sürücüsünün yüzündeki maskeyi, motosikletinin plakasını gizlemek için kullanması dikkat çekti.

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Polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında seyir halinde uygulama yaparken, şüphelendikleri motosiklete dur ihtarında bulundular.
Polis ekiplerini görünce kaçmaya başlayan motosiklet sürücüsü Olcay N.(24), kontrolden çıkarak motosikletini devrince yakalandı.

Sürücüye Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 TL, Sürücü belgesiz araç kullandığı için 2 bin 698 TL, dur ihtarına uymadığı için 166 TL, Plakasını kapattığı için 551 TL, Maske kullanmadığı için 900 TL cezai işlem uygulandı. Toplam 7 bin 465 TL cezai işlem uygulanan sürücüsü evine gönderildi.

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