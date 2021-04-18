BIST 1.408
DOLAR 8,06
EURO 9,67
ALTIN 460,38
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Art arda pozitif vakalar! Kastamonu'da 27 kişide koronavirüse rastlanılan köy karantinaya alındı

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, 27 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı Kovanören Köyü karantina altına alındı.

Abone ol

Cide Kaymakamlığı, Kovanören Köyü'nde arka arkaya pozitif vakalara rastlanması sonrası köyü karantina altına almaya karar verdi. Giriş ve çıkışlar kapatılırken, jandarma ekipleri köy girişlerinde nöbet tutmaya başladı.

Köyde yaşayan 2 kişinin koronavirüs tedavisi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürerken, 25 kişi ise evlerinde karantina altına alındı.

Köy Muhtarı Engin Sözen, vakaların bir eve tamir için gelen su tesisatçısından yayılmış olduğunu düşündüklerini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Lise sınavları 2. dönem tarihleri ne zaman MEB sınav takvimi duyurdur
Manisa'da seyyar manav, aracında 1064 adet uyuşturucu ile yakalandı
AÖF sınav sonuçları açıklanıyor 2021 ne zaman açıklanır bilgi geldi?
Covid-19 tedavisi gören Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla hastaneye kaldırıldı
Arkadaşları evinde kanlar içinde buldu! Uzman Çavuş Harun Albayrak tabancasıyla intihar etti
Beykoz'da dehşet! Adını taşıdığı dedesini döve döve öldürdü evden gizemli toz çıktı
İBB çalışanı Özgün Öztürk hamileyken koronaya yenildi
Maskeyi yüzüne değil de motosikletinin plakasına taktı! Polis 7 bin 465 lira ceza yazdı
Ahmet Davutoğlu Erdoğan'a yaptığı teklifi anlattı! 'Çantanızı taşıyayım'
Fahrettin Altun'dan ırkçı İslam karşıtlarına tepki
Yorumlar