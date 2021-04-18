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Manisa'da seyyar manav, aracında 1064 adet uyuşturucu ile yakalandı

MANİSA'da sokağa çıkma kısıtlamasında seyyar manav, kamyoneti içerisinde 1064 adet uyuşturucu madde ile yakalandı.

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Yunusemre ilçesinde kırsal Üçpınar Mahallesi'ne 45 AFB 381 plakalı seyyar manav kamyoneti ile uyuşturucu madde getirileceği ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Aracı yakın takibe alan jandarma ekipleri, saat 13.30 sıralarında Manisa-Üçpınar karayolu üzerinde durdurdu.

Zulalanmış 1064 uyuşturucu çıktı 
Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramada, zulalanmış vaziyette 1064 adet uyuşturucu madde niteliği taşıyan psikotrop hap ele geçirildi. Kamyoneti kullanan İ. A. (20) gözaltına alındı. Şüphelinin İ.A.,'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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