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İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem oldu! Can ve mal kaybı açıklanmadı

SON Dakika bilgisine göre İran'ın güneyinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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İran'ın güneyinde yer alan ve nükleer bir tesise ev sahipliği yapan Bushehr kentinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İran’ın Buşehr eyaletine bağlı Bender Gunave kentinde yerel saatle 11.11’de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi. Can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, depremin ardından aynı bölgede 4.5 ve 3.9 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı meydana geldiği ifade edildi.

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