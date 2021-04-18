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Özel araçlarla seyahat yasak mı hafta içi hafta sonu son durum

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında merak edilenlerden biri de özel araçlarla seyahat izni oldu. Özel araçla seyahat edeceklerin, sokağa çıkma kısıtlamasının başlama saatlerine göre planlanması gerekiyor. İşte, özel araçla seyahat yasağı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

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Özel araçla seyahat yasağı, yeni tedbirlerin ardından gündeme gelen konulardan oldu. Kabine Toplantısı'nda alınan kara göre, sokağa çıkma yasağı uygulanan sürede seyahat kısıtlaması da geçerli olacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise milyonların merak ettiği özel araçla seyahat yasak mı? sorusu yanıt buldu. 

Artan Koronavirüs vakalarının ardından özel araçla seyahat etme şartları vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Sokağa çıkma yasağının olmadığı saatlerde seyahat yapılabilir mi sorusu da en çok cevabı merak edilen soruydu. Konu hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Peki Sokağa çıkma yasağı olmayan saatlerde özel araçla seyahat yapılabilir mi? İşte detaylar

İçişleri Bakanlığı konu hakkında şu açıklamada bulundu:

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerin dışında kalan (sokağa çıkma ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmayan) zaman aralıkları içerisinde kalmak kaydıyla özel araçlarla şehirlerarası seyahat yapılabilecektir.

Ancak bu tür özel araçlarla şehirlerarası seyahatlerin sokağa çıkma kısıtlamasının başlama saatlerine göre planlanması gerekmekte olup varış şehrine ulaşılamamış olsa bile sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında seyahat izin belgesi olmaksızın şehirlerarası seyahatin sürdürülmesine müsaade edilmeyecektir.

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