BIST 1.408
DOLAR 8,06
EURO 9,67
ALTIN 460,38
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

Yerli otomobil TOGG'un C-SUV modeli dünyaca ünlü tasarım ödülüne layık görüldü

TÜRKİYE'nin dört gözle beklediği, yerli ve milli otomobil TOGG'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi.

Abone ol

Dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden iF Design Awards 2021’i (iF Tasarım Ödülleri 2021) Türkiye’den #mobilite alanında kazanan ilk marka oldu.

TOGG ve Pininfarina tasarım ekipleri tarafından 150 bin saatlik bir çalışma ve Murat Günak’ın yönlendirmesi ile tasarlanan, 27 AB ülkesi ile Çin, Japonya ve Rusya’da tescillediğimiz TOGG C-SUV, “Profesyonel Konsept” kategorisinde ödüle layık görüldü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yerli otomobil TOGG'da çok önemli gelişme! 2 bakanlık yıl sonuna kadar hazır edecek Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Ermenistan Başbakanı Paşinyan bu sefer mezarlıktan kovuldu! Papaz da kovmuştu
Özel araçlarla seyahat yasak mı hafta içi hafta sonu son durum
Ağrı kesici iğne olmak orucu bozar mı Diyanet açıkladı
İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem oldu! Can ve mal kaybı açıklanmadı
CHP'den kanun teklifi: Emeklilerin bayram ikramiyesi 1500 lira olsun
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Bakkal niyetine kenti gezmeyin
Muğla'daki orman yangınlarında 'sabotaj' şüphesi! Soruşturma başlatıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Türk bayrağını öpen çocuklara sürpriz
Emekli bayram ikramiyesi kaç para oldu zamlı ödeme takvimi
Art arda pozitif vakalar! Kastamonu'da 27 kişide koronavirüse rastlanılan köy karantinaya alındı
Yorumlar 17 yorum